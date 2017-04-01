Финансировать общественные советы предлагают в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Выделять средства на организационные расходы общественных советов предложили в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, что деятельность советов строится на общественных началах, то есть без выделения каких-либо финансов.

«Финансовый вопрос на данный момент на стадии обсуждения (...) Но вопрос не стоит о заработной плате, это организационные вопросы. Возможно, канцтовары, связь, транспортные расходы. Потому что общественный совет области должен знать ситуацию по всему региону. В каком-то районе есть проблемы, нужно выехать и провести заседания, но на это нет средств. То есть эти вопросы направлены на финансирование их деятельности, но не как финансирование их в виде зарплаты», - пояснила журналистам руководитель управления по взаимодействию с институтами гражданского общества Министерства религии и гражданского общества РК Гульбара Султанова.



На вопрос журналистов, не станут ли общественные советы дублировать маслихаты, она ответила, что в них в отличие от депутатов от партий находятся представители гражданского общества и лидеры общественного мнения.



По словам Султановой, в Казахстане создано 277 общественных советов, из них на республиканском уровне - 14, на региональном - 213. В их деятельности задействовано более 4 тысяч человек, 75% - это представители гражданского общества, вошедшие на конкурсной основе. Общественные советы в рамках своих полномочий рассматривают различные вопросы, отчеты руководителей госорганов, проводят слушания по наиболее значимым вопросам. При этом они не везде работают активно.



«Вопросы противодействия коррупции вообще не рассматриваются. Между тем, мы делаем ставку именно на сильное проактивное гражданское общество (...) Проведенный нами анализ показал, что в прошлом году общественные советы из 300 рассмотренных вопросов теме борьбы с коррупцией посвятили только 5 заседаний, госуслуг - 9, а вопросы соблюдения этики вообще не обсуждались. Если сложить все эти вопросы из общей массы, это составляет примерно 4,6%», - посетовал заместитель председателя Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев в ходе совещания по вопросам роли общественных советов.



Он отметил, что наиболее коррумпированными госорганами являются министерства внутренних дел, финансов и обороны. Чаще всего на нарушения Этического кодекса госслужащих жалуются в Южно-Казахстанской, Карагандинской областях и городе Алматы.