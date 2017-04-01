Финансирование на ликвидацию бродячих собак увеличили в Западно-Казахстанской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Уральске на борьбу с бродячими собаками из бюджета города выделено 50 млн тенге, тогда как в 2016 году и предыдущих годах выделялось по 20 миллионов тенге, сообщает портал «Уральская Неделя».

По статистике областного управления ветеринарии следует, что на сегодняшний день было уничтожено 6 тысяч бродячих собак и 157 бродячих кошек. Стоимость отлова и уничтожения одного животного стоит 2 500 тенге.

«Специалисты - ветеринары проводят рейды по городу, во время которых выявляют бродячих собак и отвозят их в питомник. Также специалисты выезжают по обращениям граждан. Согласно принятым областным маслихатом правилам отлова собак, специалисты должны привезти животное в питомник на неделю. Если за неделю для собаки не найдется хозяин, её уничтожают. Однако в СМИ зачастую появляются видео, на которых специалисты ветеринарных служб сразу отстреливают собаку, минуя период содержания ее в питомнике. Это грубое нарушение правил отлова бродячих животных, за которое исполнители понесут административную ответственность», - отметил руководитель управления Казбек Ташимов во время брифинга в региональной службе коммуникаций.

Ташимов прокомментировал вопрос гуманности и целесообразности таким методом решать проблему бездомных собак: «Своры бродячих собак представляют собой большую проблему для людей. Мы на местном уровне не решаем вопросы о том, насколько гуманно уничтожать животных, но предложение в министерство внесем».