Фильм «Шестой пост»: актеров до съемок отправили в армию и колонию

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Зачем исполнителей главных ролей отправили в казарму, кто снимался в массовых сценах и что было вымыслом в казахстанском фильме «Шестой пост», рассказали его создатели на пресс-конференции в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».





Фильм «Шестой пост» основан на реальных событиях, произошедших в Мангистауской области 8 лет назад. Ранним утром 22 июня 2010 года из колонии строгого режима в Актау более 60 заключенных совершили дерзкий побег. Рядовой Ербол Отарбаев в ту ночь стоял в дозоре на своем шестом посту. Он в одиночку противостоял вооруженным преступникам, остановив 40 человек. 21 человеку удалось бежать после того, как у Ербола закончились патроны. Рядовой получил серьезное ранение, перенес операцию и указом Президента Республики Казахстан был награжден орденом «Айбын» ІІІ степени за мужество и героизм при несении боевой службы. При побеге семеро из них были убиты часовыми и полицейскими.







В ходе преследования один был ранен и задержан, 13 удалось сбежать. Спустя неделю беглецы вместе со своими пособниками были блокированы в ущелье Кызылсай Мангистауского района региона. Шесть из них были задержаны, остальные подорвались в автомобиле. Как сообщили в МВД, при проведении операций по обезвреживанию преступников были ранены три сотрудника органов внутренних дел и внутренних войск (ныне- Национальная гвардия).









«Оружие попало к осужденным, как в фильме, через холодильник. Был промышленный холодильник, они его упаковали, он был опечатан, мы не могли вскрывать холодильник. Руководство колонии в какой-то степени... там были симптомы предательства. Начальник колонии и заместитель были осуждены на длительные сроки лишения свободы за этот факт. Среди осужденных были бывшие солдаты, бывшие офицеры, человек, готовивший взрывчатку, это профессионал, который занимался ранее взрывным делом, бывший военнослужащий»,- вспоминает автор идеи фильма, заместитель главнокомандующего Национальной гвардией РК по воспитательной и социально-правовой работе генерал-майор Мухаметкали Сатов.









Чтобы как можно естественнее передать атмосферу тех событий, исполнители главных ролей Сануржан Сулейменов и Жасулан Омирбек после утверждения были отправлены... в казармы.









«Сануржан жил в военной части, спал вместе с солдатами, ел ту же пищу, жил по их режиму. Оставили его там на 2 недели. А Жасулана мы отправили в колонию, в качестве контролера ходил, наблюдал, потому что есть нюансы, которые нужно заметить и потом воплотить на экране, чтобы это было правдиво. Человек, который никогда с этим не сталкивался, сыграет зэка, как в советских фильмах. Но на современной зоне отношения сейчас совсем другие, жаргоны другие. Контролеры были консультантами по жаргонам, «понятиям», как что происходит сейчас на зоне»,- рассказал режиссер картины Серикбол Утепбергенов.









По его словам, актеров на главные роли подбирали не из внешней схожести с прототипом - Ерболом Отарбаевым, а основываясь на внутреннем стержне, искали актеров с характером, которые смогли раскрыть дух главного героя. А в массовых сценах снимались настоящие военнослужащие Национальной гвардии. Съемки длились 2 месяца и проходили в воинской части 6654 в поселке Каракемер, в горах Алматинской области, в колонии строгого режима в поселке «Заречный», а также на территории военно-учебной базы Нацгвардии, в госпитале МВД и музее Первого Президента в Астане. В целом производство картины заняло 9 месяцев.









«Есть профессиональные хитрости, которыми пользуюсь во время кастинга, по которым я сразу определяю, насколько человек способен раскрыться в той или иной роли. Еще один важный факт - условия работы очень тяжелые. Кажется, что актерское мастерство - это просто, на самом деле это тяжелый труд. Мы снимали в горах, в том числе в холод, снег, фактически без обеда»,- поделился режиссер.









И все же, не обошлось без вымысла. Режиссером был добавлен конфликт из-за девушки. Впрочем, любовная линия не выходит на первый план, в центре- героический, мужественный подвиг, пример для подражания.





В прокате фильм «Шестой пост» стартует 15 марта, и его продюсеры надеются, что картина завоюет признание зрителей.