Фильм казахстанского режиссера получил награду на кинофестивале в Австрии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Короткометражный фильм казахстанского режиссера Бахтияра Исламова «Там, где живет Эдип» удостоен награды «Лучший экспериментальный фильм» на 45-ом Международном кинофестивале «Festival of Nations» в городе Ленцинг, Австрия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на продюсера фильма Дарью Корнееву.

«Там, где живет Эдип» - короткометражный фильм, снятый в Алматинской области. Режиссер, автор сценария и оператор-постановщик - Бахтияр Исламов, продюсер - Дарья Корнеева. В Ленцинге состоялась премьера фильма. Со слов жюри, фильм обладает необычайной выразительностью кадра. Это единственный фильм из Казахстана, представленный на фестивале за последние несколько лет. И впервые награда «Лучший экспериментальный фильм» уезжает в Казахстан.

«Festival of Nations» - старейший кинофестиваль некоммерческого короткометражного кино в Австрии, проходит при поддержке организации UNICA (член ЮНЕСКО) и правительства Австрии. На фестиваль ежегодно приходит более 1000 заявок из 55 стран мира.

Особенность фестиваля в том, что жюри открыто обсуждают работы с кинематографистами после просмотров. Членами жюри фестиваля в этом году были продюсеры и режиссеры из Германии и Австрии, почетным гостем - Дэйв Вотерсон, президент Unica.

Бахтияр Исламов - автор короткометражных фильмов. Его фильм «Небо над Берлином моего детства» (2015 г.) уже дважды получал приз за лучший экспериментальный фильм - в Нью-Йорке на 12-ом Международном Фестивале в Гарлеме (12th Harlem International Film Festival) и на Международном кинофестивале в Лос-Анджелесе (Los Angeles World International Film Festival). Кроме того, этот фильм был удостоен награды «Лучший короткометражный фильм» на 17-ом Международном Фестивале Moondance в США (17th Moondance International Film Festival).