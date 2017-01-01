ФИФА увеличила число участников чемпионата мира до 48 команд

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Совет Международной федерации футбола (ФИФА) единогласно принял решение увеличить число участников чемпионата мира с 32 команд до 48, начиная с турнира 2026 года, передает Би-би-си.

Как сообщается в официальном Твиттере ФИФА, участники турнира будут поделены на 16 групп, каждая из которых будут состоять из трех команд.

Число матчей в рамках чемпионата мира увеличится с 64 до 80, продолжительность турнира составит 32 дня.

По подсчетам ФИФА, нововведение поможет повысить прибыльность чемпионата, увеличив выручку от проведения каждого турнира на 20% (до 6,5 млрд долларов).

Глава ФИФА Джанни Инфантино говорил о планах по расширению количества команд в чемпионате еще осенью прошлого года.

"Дополнительно это никак не обременит команды. Нет минусов и для клубов, потому что на календаре это никак не отразится, зато даст большой потенциал для развития футбола, потому что еще несколько сборных будут участвовать в финальной части мирового первенства", - отмечал Инфантино.

Согласно действующим правилам, в чемпионате мира могут принять участие 32 национальные сборные, успешно выступившие в континентальных отборочных турнирах.

В финальной стадии турнира все участники делятся на восемь групп по четыре команды в каждой.