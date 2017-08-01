Фиджи планирует сократить выбросы углерода на 30% к 2030 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в ходе празднования Национального дня Республики Фиджи в рамках международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017», премьер-министр Фиджи Джосайа Вореке Байнимарама отметил, что Республика Фиджи намерена сократить количество выбросов углерода на 30% к 2030 году. Об этом сообщает медиа-центр ЭКСПО.

«Мы знаем, что необходимо переходить на гидро-, ветро- и солнечную энергию и биотопливо, если мы хотим исполнить наше собственное обязательство перед мировым сообществом, принятое в рамках Парижского соглашения по сокращению наших выбросов углерода на 30% к 2030 году. Наша страна заинтересована в привлечении инвестиций в возобновляемые источники энергии, потому что знаем, что это важно для будущего Фиджи и всего мира. Сейчас мы тратим около миллиарда долларов в год на импортируемое ископаемое топливо», - сказал Джосайа Вореке Байнимарама.

Министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов отметил, что Казахстан признателен друзьям, которые поддержали нашу страну в проведении международной специализированной выставки в Астане. По его словам, Республика Фиджи - один из надежных партнеров Казахстана.

«Хочу подчеркнуть, что Фиджи является надежным партнером Казахстана на международной политической арене. Мы ценим эти отношения и намерены их укреплять во благо народов двух стран. Думаю, что участие Республики Фиджи в этой выставке позволит нашим странам больше узнать друг о друге, в том числе глубже понять национальные традиции и обычаи двух народов», - отметил Кайрат Абдрахманов.

Отметим, что павильон Фиджи расположен в плазе Тихого океана. Павильон демонстрирует фиджийскую культуру, туризм, торговлю и инвестиционные возможности. За два месяца работы Выставки павильон Фиджи посетили более 90 000 человек.