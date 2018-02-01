Фестиваль восточных единоборств в Алматы собрал более 1000 спортсменов
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Алматы в спорткомплексе «Баганашыл» состоялся фестиваль восточных боевых единоборств, который собрал более 1000 спортсменов, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на информационно-спортивный Хаб.
Он прошел во второй год подряд по программе «Спорттық Алматы». Участники испытали свои силы в чемпионате города по смешанным единоборствам, «Fullcontact karate», «Shotokan karate», «Taekwondo» и «Combat aikido». Здесь участие приняли мальчики и девушки в возрасте от 5 до 17 лет, которые приехали из разных городов Казахстана и из Кыргызстана. Разыгрывалось 115 комплектов медалей.
Кроме того, фестиваль представлял собой череду показательных выступлений спортсменов, в ходе которых бойцы продемонстрировали высший класс боевого искусства, выступая перед зрителями.
Победители и призеры турнира определились отдельно в каждой возрастной и весовой категории и награждались медалями, дипломами, ценными подарками, а также кубками, за первое место. Также в каждом виде спорта были специальные призы по номинациям: «за лучшую технику», «за волю к победе» и «за самый короткий бой».
«Соревнование мне понравилось. Выиграл первое место по таеквондо и очень рад. Соперники были хорошими, но я готовится к турниру два месяца. Сам занимаюсь этим видом спорта уже два года. Он очень техничный и красивый спорт. Уже успел поучаствовать в международном турнире и на чемпионате страны», - сказал победитель чемпионата по таеквондо в весе 65+ кг Нуржан Жумабаев (Алматы).
Отметим, что главной целью фестиваля, организованного управлением физической культуры и спорта Алматы при поддержке филиала ОО «KFKO» по Алматы, а также тренерским составом организаций: «KFKO», «Shotokan», «Taekwondo», «Combat aikido» и «Смешанные единоборства» являлось повышение спортивного мастерства спортсменов, развивающих восточные единоборства, а также улучшение качества массового спорта в мегаполисе.
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