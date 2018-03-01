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Фестиваль театра кукол в Алматы посетили более 1500 человек

20 Марта 2018 20:32 279
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Фестиваль театра кукол в Алматы посетили более 1500 человек

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ -Представление театра кукол в Алматы завершило фестиваль «Куклы приглашают-2018», который был приурочен к празднованию Наурыза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как рассказали сами представители театра, фестиваль организовывался для анализа спектаклей, поставленных за 2017 - 2018 годы.

«Этим фестивалем мы хотим увеличить влияние кукольного театра на общество, на воспитание молодежи, а также расширить горизонты художественно-эстетических возможностей. К закрытию сезона мы представили 7 постановок», - рассказала руководитель «Административно-информационного» отдела Гулим Копбаева.

Фестиваль театра кукол в Алматы посетили более 1500 человек 
Фестиваль театра кукол в Алматы посетили более 1500 человек 

В состав жюри вошли заслуженные деятели искусств и режиссеры Казахстана, России и Кыргызстана.


Фестиваль театра кукол в Алматы посетили более 1500 человек


Фестиваль театра кукол в Алматы посетили более 1500 человек  

На фестивале были награждены актеры театра по номинациям «Лучший кукловод», «Самостоятельная творческая работа», «Актерское мастерство», «Дебют», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль» и «Запоминающийся персонаж».


Фестиваль театра кукол в Алматы посетили более 1500 человек 
Фестиваль театра кукол в Алматы посетили более 1500 человек 
Фестиваль театра кукол в Алматы посетили более 1500 человек 
Фестиваль театра кукол в Алматы посетили более 1500 человек 

Также прошла премьера спектакля «Тоба», поставленного режиссером Ж. Жуманбаем, и мастер-класс от заслуженного артиста России, художественного руководителя Оренбургского областного театра кукол Вадима Смирнова.
Все семь постановок, которые участвовали в фестивале за четыре дня, посетили более 1500 человек.


Государственный театр кукол - первый театр кукол в истории республики. Был создан в 1935 году в городе Алматы. На казахстанском театральном пространстве он является одним из старейших театров кукол. В других городах Казахстана театры кукол были созданы в 80-ые годы. За 83 года на его сцене появились куклы всех видов - от простых, тростевых до сложнейших марионеток. Репертуар театра, участвовавший в различных фестивалях как республиканского, так и международного уровня, достаточно обширный и разносторонний. На сегодняшний день целью театра является развитие и рост мастерства казахского театра кукол.

Фестиваль театра кукол в Алматы посетили более 1500 человек



Фестиваль театра кукол в Алматы посетили более 1500 человек  


Фестиваль театра кукол в Алматы посетили более 1500 человек 

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Ключевые слова: Культура, Алматы,
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Автор:

Шолпан Оразбекова

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