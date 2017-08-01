Фестиваль Star of Asia покажут в прямом эфире в 118 странах

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Международный фестиваль Star of Asia в прямом эфире увидят телезрители из 118 стран, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Музыкальное шоу будут вещать в США, Канаде, Франции, Германии, Корее, Японии, России, Китае и других странах. Помимо этого, Star of Asia будет освещать телеканал Euronews, съемочная группа которого специально прилетела в Алматы.



«Музыкальный фестиваль заинтересовал многих. К примеру, вместе с артистами приезжает большое количество очень популярных зарубежных блогеров и журналистов. Они будут писать об Алматы, о фестивале. Нам кажется, это даст дополнительный толчок к тому, что бы все большее количество людей во всех уголках мира узнали о нашем городе и посетили его. Таким образом, у нас повысится количество туристов, что, естественно, положительно отразится на экономике города», - рассказали организаторы мероприятия.



Музыкальный фестиваль подобного формата пройдет в Алматы впервые, став символичным продолжением традиций музыкального конкурса «Азия Дауысы». Мероприятие проходит в рамках программы Президента РК «Рухани жанғыру» и открывает комплекс мероприятий, посвященных Дню города Алматы.



На высокогорный каток «Медеу» приедут популярные исполнители из Японии, Южной Кореи, Индии, Китая, Турции, Азербайджана и др. Среди них южнокорейская К-рор группа U-KISS, певица из Индии Sanah Moidutty, турецкая звезда Murat Boz. В течение двух дней вместе с зарубежными артистами выступят казахстанские исполнители: группа МузАРТ, Кайрат Нуртас, Камшат Жолдыбаева, Айкын, Мадина Садвакасова, Ерке Есмахан, Али Окапов и др.



Напомним, 19-20 августа на высокогорном катке «Медеу» Алматы впервые пройдет международный фестиваль Star of Asia. Организаторы предоставят для гостей события транспортировку до 23:30 часов. Специально для зрителей фестиваля будут организованы автобусные сообщения: по 20 единиц общественного транспорта на каждой точке. Точками сбора станут: проспект Абая, 48/1 у Центрального стадиона и проспект Достык, уг. ул. Курмангазы. Время отправления пассажирского транспорта с 16:00 часов до 18:30 часов. Также будут действовать обратные рейсы с высокогорного катка «Медеу» с 22:00 до 23:30 часов. Оплата проезда составит 150 тенге.