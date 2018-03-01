Фестиваль национальных костюмов проходит в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Петропавловске проходит фестиваль-конкурс национальных костюмов «Этно-fashion», приуроченный к 1 марта - Дню благодарности, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

Ведущий эксперт объединения «Қоғамдық келісім» Мария Татаренко рассказала, что в нем участвуют 11 пар из областных и районных этнокультурных объединений.

«Помимо костюмов участники подготовили национальные блюда, изделия декоративно-прикладного искусства. Предусмотрено 4 этапа: демонстрация национального костюма, поздравление АНК, вручение подарков, которыми будут украшены стенды музея, и презентация национальных блюд», - проинформировала М.Татаренко.

Участникам предстоит объединиться в команды и пройти конкурсный отбор. Жюри будет оценивать знание языков, умение «построить» из участников команды архитектурные сооружения Астаны и танцевальные навыки.

Фестиваль в регионе проводят третий год подряд. Посвящен он Дню образования Ассамблеи народа Казахстана.





















