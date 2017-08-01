Фестиваль национальных игр в рамках Дней Мангистауской области прошел в Астане  

АСТАНА-АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Астане на ипподроме «Қазанат» в этноауле в рамках специализированной международной выставки «ЭКСПО-2017» состоялся фестиваль по национальным видам спорта, приуроченный к Дням Мангистауской области в Астане. Об этом сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Жители и гости столицы смогли увидеть масштабную программу культурных и спортивных мероприятий. В мероприятии приняли участие аким Мангистауской области Ералы Тугжанов, сильнейшие спортсмены Казахстана по национальному виду спорта - кокпар. Это победители республики - молодежная команда «Аулие Ата» из Жамбылской области, молодежная команда «Адай Ата» Мангистауской области.







Кроме того, вниманию зрителей были представлены такие национальные игры, как жігіттік өнер, қыз қуу, теңге алу, саятшылық, құмай тазы, қазақ күресі, тоғызқұмалақ, асық ату. Также прошли мастер-классы по национальным видам спорта. Завершилось мероприятие праздничным концертом.









