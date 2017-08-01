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Фестиваль национальных игр в рамках Дней Мангистауской области прошел в Астане

Фестиваль национальных игр в рамках Дней Мангистауской области прошел в Астане
17 Августа 2017 19:32 144

АСТАНА-АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Астане на ипподроме «Қазанат» в этноауле в рамках специализированной международной выставки «ЭКСПО-2017» состоялся фестиваль по национальным видам спорта, приуроченный к Дням Мангистауской области в Астане. Об этом сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Жители и гости столицы смогли увидеть масштабную программу культурных и спортивных мероприятий. В мероприятии приняли участие аким Мангистауской области Ералы Тугжанов, сильнейшие спортсмены Казахстана по национальному виду спорта - кокпар. Это победители республики - молодежная команда «Аулие Ата» из Жамбылской области, молодежная команда «Адай Ата» Мангистауской области.

Фестиваль национальных игр в рамках Дней Мангистауской области прошел в Астане  
Фестиваль национальных игр в рамках Дней Мангистауской области прошел в Астане 

Кроме того, вниманию зрителей были представлены такие национальные игры, как жігіттік өнер, қыз қуу, теңге алу, саятшылық, құмай тазы, қазақ күресі, тоғызқұмалақ, асық ату. Также прошли мастер-классы по национальным видам спорта. Завершилось мероприятие праздничным концертом. 


Фестиваль национальных игр в рамках Дней Мангистауской области прошел в Астане 
Фестиваль национальных игр в рамках Дней Мангистауской области прошел в Астане 
Фестиваль национальных игр в рамках Дней Мангистауской области прошел в Астане 
Фестиваль национальных игр в рамках Дней Мангистауской области прошел в Астане 

 

Ключевые слова: EXPO-2017, Астана, Мангистауская область, Спорт,
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