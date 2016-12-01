Фестиваль «25 KZ» прошел в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Более 4 тыс. человек посетило фестиваль «25 KZ», который прошел под девизом «MADE IN ALMATY/Сделано в Алматы» - праздник достижений в области креативных индустрий за 25 лет независимости Казахстана», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Фестиваль собрал все творческие силы города для презентации идей малых архитектурных форм, направлений в искусстве и в предпринимательстве.

Площадки фестиваля охватили все сферы культуры города: искусство, промышленный дизайн, fashion, музыка, кино, прикладное творчество, кухни народов мира. Для детей - кукольный театр «Улыбка» и детский городок «Замок» от «Теплой мастерской».

В празднике участвовали известные казахстанские исполнители: Жамиля Серкебаева, группы «Уркер», «AYUMI», «Алдаспан», «Капли ветра», «HappaNasasa», группа «Аркаим», кубинская группа «Sin Frontera», группа «Байдана», dj Нурбереген Махамбетов, dj Нариман Исенов, dj Арсен SuperFLY и другие.

За два дня фестиваль посетило более 4000 человек. Зрители оценили работы алматинских художников и архитекторов - 12 малых архитектурных форм и арт-объектов. Участники площадки промышленного дизайна представили алматинцам 10 объектов - светильники, столы, стулья разных форм и с разными философскими историями.

Центральный арт-объект фестиваля - художественное произведение молодого алматинского автора Нурбола Нурахмета. Необычная елка привлекла внимание всех посетителей фестиваля, особенно детей. Художник назвал свою работу «Симбиоз», концепция арт-ёлки - связь традиции и современности. Организаторы фестиваля представляют художественную елку и как экологический объект, благодаря которому живое дерево, предназначенное для срубки на праздник, осталось в лесу.

Всего 34 творческих коллектива самых разных направлений выступили на площадках фестиваля. 15 видов спортивных выступлений были представлены профессиональными спортсменами и активистами здорового образа жизни, в том числе несколько десятков человек участвовало в первом Zumba-марафоне. Партнерами и участниками проекта выступили 28 компаний, представивших свою продукцию на ярмарке фестиваля.

Фестиваль показал высокий уровень проведения городских мероприятий и продемонстрировал интерес у большой части горожан к творческому, интерактивному досугу.