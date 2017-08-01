Фермеры добились увеличения урожая пшеницы в 2 раза на меньшей площади

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Первый вице-министр сельского хозяйства РК Кайрат Айтуганов заявил, что диверсификация посевных площадей, проводимая в рамках государственной программы развития агропромышленного комплекса на 2017-2021 годы, является действенной, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Идет постепенное сокращение (площади - прим.) пшеницы, но это не говорит о том, что производство пшеницы упадет. Потому что те сельхозники, которые занимаются пшеницей, должны на меньших площадях получать объемы больше. К примеру, в Костанайской области сельхозпроизводители благодарят Правительство за то, что такая программа принята. Сегодня они получают с тех же площадей в полтора-два раза больше, тем самым объем валовой продукции не должен сократиться», - рассказал Кайрат Айтуганов.

По его словам, проведенная диверсификация уже в этом году позволит увеличить производство комбикормов в 1,2 раза (с 1,2 млн до 1,4 млн тонн), маслосемян - в 1,3 раза (с 1,5 млн. до 1,9 млн. тонн), отечественного сахара - в 1,4 раза (с 36 тыс. до 51 тыс. тонн).

За первое полугодие произведено 513 тыс. тонн комбикормов, что на 47% больше уровня прошлого года.