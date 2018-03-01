Фельдшера избил родственник умирающего учителя в Уральске

АСТАНА. КАЗИНОФОРМ - В Уральске фельдшер получил удар в грудь от родственника умершей учительницы, передает портал «Мой ГОРОД».

Как сообщили в управлении здравоохранения ЗКО, вызов поступил на пульт 103 в 13:13, а в 13:28 бригада была уже на месте.

«Все временные показатели зарегистрированы программой «АДИС». Данный вызов относится к первой категории срочности. По прибытии фельдшер констатировал смерть до приезда «103». Лидия Кулишева по месту прикрепления на диспансерном учете не состояла, за медицинской помощью в государственные медицинские организации ЗКО не обращалась, за исключением профосмотра», - пояснили в облздраве.

Также в облздраве отметили, что фельдшер бригады был избит родственником учителя и прошел медицинское освидетельствование в травмпункте областной клинической больницы, где ему был выставлен диагноз - ушиб грудной клетки слева.

Напомним, классный руководитель 11 класса СОШ №32 умерла 5 марта в здании ЗКГУ имени М.Утемисова во время проведения пробного ЕНТ. Ей неожиданно стало плохо. Она упала, охранники тут же вызвали скорую помощь, но учитель скончалась. В гороо отметили, что с организацией похорон семье поможет коллектив школы.