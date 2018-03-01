Федерация профсоюзов призвала объявить нулевую терпимость к охране труда

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Федерация профсоюзов РК подняла вопрос охраны и безопасности труда на предприятиях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Около 2 тысяч человек в Казахстане ежегодно получают инвалидность ввиду производственной травмы, более 200 человек погибают в результате несчастных случаев. Для нас это - неприемлемая ситуация (...) Мы, как Федерация профсоюзов, призываем объявить нулевую терпимость к вопросам безопасности и охраны труда. Любое ЧП, связанное с производственной травмой, с несчастным случаем на производстве, должно быть для всех экстраординарным случаем, начиная от профсоюзов, работодателей, органов прокуратуры, других органов», - сказал председатель федерации Бакытжан Абдраим в ходе посещения завода по сборке локомотивов в Астане.





По его словам, завод в этом отношении является образцом: с момента создания здесь не происходило несчастных случаев. На протяжении двух последних лет на предприятии действует производственный совет по охране и безопасности труда. Производственные советы были введены в новый Трудовой кодекс в 2016 году.





«Здесь производственный совет реально функционирует, он создается на паритетной основе из числа профсоюзов и работодателя. Они контролируют вопросы, связанные с вопросами безопасности и охраны труда (...) Мы хотим дальше развивать эту практику на другие предприятия. К сожалению, не во всех предприятиях производственные советы функционируют. Это связано с рядом различных причин, поэтому мы сейчас обобщаем опыт производственных советов. Планируем провести форум общественных инспекторов по охране труда, которые контролируют ситуацию на месте», - добавил глава ФПРК.





По данным Федерации профсоюзов, в Казахстане действуют 12 тысяч производственных советов, только 581 из них функционируют на предприятиях реального сектора. Общее количество действующих предприятий в республике на сегодня - свыше 230 тысяч, в том числе крупных - 2,3 тысячи, средних - 7 тысяч.













