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Федерация профсоюзов призвала объявить нулевую терпимость к охране труда

1 Марта 2018 14:25 556
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Федерация профсоюзов призвала объявить нулевую терпимость к охране труда

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Федерация профсоюзов РК подняла вопрос охраны и безопасности труда на предприятиях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Около 2 тысяч человек в Казахстане ежегодно получают инвалидность ввиду производственной травмы, более 200 человек погибают в результате несчастных случаев. Для нас это - неприемлемая ситуация (...) Мы, как Федерация профсоюзов, призываем объявить нулевую терпимость к вопросам безопасности и охраны труда. Любое ЧП, связанное с производственной травмой, с несчастным случаем на производстве, должно быть для всех экстраординарным случаем, начиная от профсоюзов, работодателей, органов прокуратуры, других органов», - сказал председатель федерации Бакытжан Абдраим в ходе посещения завода по сборке локомотивов в Астане.

Федерация профсоюзов призвала объявить нулевую терпимость к охране труда 

По его словам, завод в этом отношении является образцом: с момента создания здесь не происходило несчастных случаев. На протяжении двух последних лет на предприятии действует производственный совет по охране и безопасности труда. Производственные советы были введены в новый Трудовой кодекс в 2016 году.

Федерация профсоюзов призвала объявить нулевую терпимость к охране труда 

«Здесь производственный совет реально функционирует, он создается на паритетной основе из числа профсоюзов и работодателя. Они контролируют вопросы, связанные с вопросами безопасности и охраны труда (...) Мы хотим дальше развивать эту практику на другие предприятия. К сожалению, не во всех предприятиях производственные советы функционируют. Это связано с рядом различных причин, поэтому мы сейчас обобщаем опыт производственных советов. Планируем провести форум общественных инспекторов по охране труда, которые контролируют ситуацию на месте», - добавил глава ФПРК.

Федерация профсоюзов призвала объявить нулевую терпимость к охране труда 

По данным Федерации профсоюзов, в Казахстане действуют 12 тысяч производственных советов, только 581 из них функционируют на предприятиях реального сектора. Общее количество действующих предприятий в республике на сегодня - свыше 230 тысяч, в том числе крупных - 2,3 тысячи, средних - 7 тысяч.

Федерация профсоюзов призвала объявить нулевую терпимость к охране труда 

Федерация профсоюзов призвала объявить нулевую терпимость к охране труда 

Федерация профсоюзов призвала объявить нулевую терпимость к охране труда 
Федерация профсоюзов призвала объявить нулевую терпимость к охране труда

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Ключевые слова: Безопасность,
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Автор:

Анеля Касымова

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