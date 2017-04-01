Федерация футбола Казахстана получит €1 миллион от УЕФА

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дополнительно инвестирует по 1 миллион евро в развитие каждой ассоциации, входящей в его состав, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Мы приняли решение выделить каждой ассоциации дополнительно по одному миллиону евро на текущий цикл. Такие солидарные выплаты стали возможны благодаря хорошим финансовым результатам и успешным турнирам УЕФА», - сообщил в ходе заседания конгресса президент УЕФА Александер Чеферин.

В состав организации входят 55 национальных ассоциаций, пишет kazfootball.kz.