Фанаты потребовали от организаторов концерта в Китае извиниться перед Димашем

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Известный казахстанский певец Димаш Кудайберген 19 августа в Пекине выступил на концерте, который транслировался на видео-хостинге 爱奇艺 (iqiyi.com), передает корреспондент МИА «Казинформ».

После концерта фанаты в соцсети Weibo потребовали у организаторов концерта, чтобы они извинились перед Димашем. По словам фанатов, в китайском написании имени Димаша на LED-экране допустили ошибку. Кроме того, они сообщили, что дефекты были в наушниках, а также в минусовке. Зрители заметили, что были плохо видны слова песен на экране. По их мнению, все это произошло из-за безалаберности организаторов.





Стоит отметить, что на концерте был аншлаг, а трансляция песен в исполнении Димаша Кудайбергена на видео-хостинге также имела большую аудиторию.



