Фанаты Димаша Кудайбергенова пишут ему любовные письма на казахском языке

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Китайские фанаты выслеживают Димаша Кудайбергенова, покупают билеты на его авиарейсы и посылают письма с признанием в любви на казахском языке. Об этом в интервью собственному корреспонденту МИА «Казинформ» в Китае рассказал Алпамыс Шаримов - официальный представитель и друг Димаша Кудайбергенова, который в Поднебесной всегда находится рядом с певцом.





«В г.Чанша мы проживаем в специально охраняемом здании, возле которого всегда Димаша поджидает большое число китайских поклонников. Зачастую Димаш, уважая их многочасовое ожидание, просит остановить машину, раздает автографы и фотографируется с ними. Это вызывает восторг и благодарность фанатов», - сказал он.

По его словам, за пределами г.Чанша провинции Хунань Димаш и Алпамыс вынуждены периодически переезжать из отеля в отель из-за скопления большого числа фанатов и возникающих в связи с этим неудобств для администрации и персонала гостиниц.

«Китайские поклонники узнают о датах и сроках перелетов Димаша по Китаю, они специально покупают билеты на авиарейсы, которыми летает Димаш, лишь бы для того, чтобы оказаться с ним на одном борту самолета и проявить знаки внимания. Для нас это очень удивительно. В аэропортах Димаш одевает капюшон и черные очки, чтобы его не узнали, но из-за армии поклонников это уже очень сложно. Сотрудники аэропортов, вокзалов также узнают Димаша», - подчеркнул Шаримов.

Он сообщил, что ежедневно казахстанскому певцу поступает куча подарков - сладости и сувениры.

«Мы не успеваем их все просматривать. Много писем Димаш получает от поклонниц на китайском, английском и даже казахском языке», - сказал Шаримов, показав корреспонденту Казинформа два письма.

«Димаш, спасибо тебе за такое множество замечательных исполнений. Давление в ходе программы, безусловно, большое, и тебе необходимо хорошо заботиться о себе. Что бы ты ни делал, мы всегда поддержим тебя и будем рядом. Просто будь собой, ты всегда будешь лучшим для нас», - написала на английском языке одна из поклонниц Димаша.

Другая влюбленная в певца девушка, подписавшаяся именем LYW, написала: «Мен сені сүйемін».

Алпамыс Шаримов отметил, что по требованию Хунаньского телевидения и из соображений о необходимости концентрации на конкурсной программе, Димаш Кудайбергенов не будет давать никаких интервью до окончания проекта «I am a singer».

Шаримов предоставил Казинформу видеозаписи, на которых видно, как китайские поклонники повсюду преследуют Димаша, и многие узнают его на улице.

«Мы вынуждены выходить на улицу с охраной», - говорит на видео Шаримов.

Напомним, сегодня в 22.05 часов по астанинскому времени в эфире телеканала провинции Хунань будет показана запись 3-го этапа конкурса «I am a singer». Димаш Кудайбергенов выступил с песней «Show must go on» группы Queen и занял в этом туре третье место.

21 января 2017 года Димаш Кудайбергенов на первом этапе конкурса «Singer-2017» пел сложную в исполнении песню «SOS d'un terrien en détresse». И зрители, и участники шоу, и известные певцы не скрывали своего удивления талантом казахстанского исполнителя. В китайской соцсети Sina Weibo (аналог Твиттера) число микроблогов о солисте за час достигло 118 тысяч.

28 января 2017 года в телеэфир вышла запись второго этапа «Singer-2017», в котором Димаш занял 1-ое место.