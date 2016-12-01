Фанат из Казахстана посвятил экстремальное видео украинскому футболисту

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Футболист сборной Украины Евгений Коноплянка вызвал на спор своего поклонника из Казахстана, который ради публикации в соцсетях известного игрока, решил выйти в 30-градусный мороз на улицу почти голым.

Жаркая переписка у Евгения Коноплянки и Жанибека Бердалиева завязалась в социальной сети ВКонтакте.

Молодой человек попросил Коноплянку ответить на одно из своих сообщений. Жанибек пообещал футболисту снять видео, как он в одних трусах гуляет по парку в 30-градусный мороз. Евгений мгновенно ответил фанату. Вскоре игрок сборной Украины опубликовал видеоролик Жанибека.

Я ответил Жанибеку в комментариях, и он, как настоящий мужчина - слово cдержал, выйдя на улицу в 40 градусов мороза почти голым . pic.twitter.com/oFQ08I4bbe — Yevhen Konoplyanka (@kono10official) 24 декабря 2016 г.



Евгений Коноплянка — украинский футболист, полузащитник клуба «Севилья». Вице-капитан национальной сборной Украины. На правах аренды играет за немецкий клуб «Шальке 04»