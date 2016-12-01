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Фанат из Казахстана посвятил экстремальное видео украинскому футболисту

Фанат из Казахстана посвятил экстремальное видео украинскому футболисту
25 Декабря 20:29 186

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Футболист сборной Украины Евгений Коноплянка вызвал на спор своего поклонника из Казахстана, который ради публикации в соцсетях известного игрока, решил выйти в 30-градусный мороз на улицу почти голым.    

Жаркая переписка у Евгения Коноплянки и Жанибека Бердалиева завязалась в социальной сети ВКонтакте.

Молодой человек попросил Коноплянку ответить на одно из своих сообщений. Жанибек пообещал футболисту снять видео, как он в одних трусах гуляет по парку в 30-градусный мороз. Евгений мгновенно ответил фанату. Вскоре игрок сборной Украины опубликовал видеоролик Жанибека.

 

 


Евгений Коноплянка — украинский футболист, полузащитник клуба «Севилья». Вице-капитан национальной сборной Украины. На правах аренды играет за немецкий клуб «Шальке 04»

Ключевые слова: Интернет, Видео,
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