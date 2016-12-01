Фальшивый контролер собирал задолженность за свет с павлодарцев

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Павлодарские полицейские нашли и задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД.

Как установлено следствием, подозреваемый представлялся сотрудником «Энергоцентра» и проникал в квартиры якобы для проверки счетчиков.

С заявлением в полицию обратилась 81-летняя пенсионерка, которая пояснила, что мошенник, осмотрев счетчик, сказал, что у нее имеется задолженность в размере 80 тыс тенге, если она не оплатит долг, то он отключит ей свет.

Испугавшись, пожилая женщина сказала, что у нее есть только 55 тыс тенге, которые она и передала «контролеру». Взяв деньги, тот исчез. После ухода проверяющего, у потерпевшей возникло сомнение, и она позвонила в полицию.

Днем ранее таким же мошенническим путем, но, уже представившись сотрудником «Горводоканала», проверяющего показания водосчетчиков, он завладел денежными средствами жительницы Павлодара в размере 10 тыс тенге.

В настоящее время уголовное дело в отношении подозреваемого окончено производством и направлено в суд.