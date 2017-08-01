Факты нерационального использования средств выявили в одном из театров Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Департамент Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по Северо-Казахстанской области провел внешний анализ коррупционных рисков в деятельности объектов культуры, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

На общественном совете по противодействию коррупции заместитель руководителя департамента Елена Степаненко рассказала, что исследовалась деятельность трех североказахстанских театров. По ее информации, в одном из них выявили факты нерационального использования бюджетных средств и фиктивной деятельности художественного совета. Елена Степаненко отметила, что документально не была подтверждена проводимая худсоветом работа.

«Выявлены факты разного рода начислений премий отдельным сотрудникам, что свидетельствует в какой-то мере о субъективном отношении. Есть правила начисления надбавок и доплат. В данном случае были нарушения закона. Выявлены факты нарушения по срокам действия дисциплинарных взысканий», - сказала Елена Степаненко.

В деятельности театров также установлены факты коррупционных рисков в вопросах, связанных со сдачей помещения в аренду, установке прейскуранта цен на оказание услуг и ряд других.

Елена Степаненко отметила, что департамент дал рекомендации для исключения коррупционных рисков управлению культуры, архивов и документации. Все они исполнены.

И.о. руководителя управления культуры Зауре Нурмуканова говорит, что в самом управлении и подведомственных учреждениях усилили меры по борьбе с коррупцией. Провели обучение сотрудников, утвердили план мероприятий по борьбе с коррупцией, при проведении конкурсов на занятие вакантных мест приглашают наблюдателей.

«Рабочая группа проводила внутренний анализ коррупционных рисков. Она дала рекомендации по внесению изменений в пункт 3 стандарта государственной услуги по выдаче архивных справок. А именно исключить прием заявлений госархивом и оставить при этом прием заявлений и выдачу результата госуслуги через госкорпорацию «Правительство для граждан». Исключение прямого контакта между услугодателем и услугополучателем позволило бы минимизировать риск коррупционного правонарушения», - отметила Зауре Нурмуканова.