Фабио Ару не примет участия в велогонке из-за травмы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Руководство команды «Астана» приняло решение о том, чтоФабио Ару из-за травмы не примет участия в «Джиро д'Италия 2017», сообщает astanaproteam.kz.

В результате падения 8 дней назад во время тренировки в Испании, гонщик команды «Астана» Фабио Ару получил травму колена. В Милане врачи провели полное обследование колена спортсмена и поставили ему диагноз - препателлярный бурсит (воспаление сумки надколенника).

Ару прописали определенное лечение и покой. 20 апреля будет проведено повторное обследование, которое сможет выявить изменения в состоянии колена.

«Я очень расстроен случившимся. Я мечтал о том, чтобы стартовать на «Джиро д'Италия» на Сардинии. И я, и вся команда многие месяцы готовились к этой гонке. К сожалению, случившийся инцидент и полученная травма не позволяют мне подготовиться к гонке в той мере, в которой это необходимо. Поэтому, с огромным сожалением, я вынужден отказаться от участия в «Джиро», - сказал Фабио Ару.