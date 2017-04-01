Ежегодный ремонт «хороших» дорог объяснили в акимате Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В акимате Астаны ответили на вопросы журналистов о ремонте дорог преимущественно на левом берегу, в то время как в некоторых районах столицы нет даже асфальтированного покрытия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы же говорим, что готовимся к ЭКСПО (...) Мы делаем дефектовку. На всех улицах (ремонтируемых) трещины, которые потом превращаются в большие ямы. Сначала (в первом полугодии - прим. авт.) мы приведём в порядок район ЭКСПО и улицы левого и правого берегов, потом зайдём на окарины (...) Во втором полугодии мы решили по Алматинскому району - Юго-Восток (правая сторона), по Сарыаркинскому району - «Коктал», «Окжетпес» - будем асфальтировать (...) Там, где поступает много жалоб, где нет твёрдого покрытия, часть проблем решим», - сообщил руководитель управления автомобильных дорог города Астаны Асхат Карагойшин в ходе пресс-конференции.

В общем в первом полугодии средним ремонтом планируется охватить 42 улицы протяжённостью 39 км (15 магистральных и 27 улиц районного значения), а также отремонтировать 30 тысяч квадратных метров тротуаров. На проведение среднего ремонта предусмотрено 6,6 млрд тенге. Работы начнутся в ночь с 14 на 15 апреля и продолжатся до 1 июня. Список ремонтируемых дорог был опубликован ранее.

А во втором полугодии планируется асфальтировать 50 улиц.

По словам А.Карагойшина, для ремонта столичных дорог используется павлодарский битум, модифицированный с добавками. «Раньше выпускали без добавок, сейчас обновлённый продолжает срок службы дорог от 3 до 5 лет», - добавил он.

Кроме того, в этом году планируется строительство малой кольцевой дороги, завершение работы по строительству улицы Кошкарбаева, будет продолжено строительство улицы Бейсекова от улицы Сыганак до улицы Улы дала протяжённостью 2,9 км. Планируется начать строительство улицы Улы дала на участке от 39 улицы в сторону вокзала до Байтурсынова протяженностью 6 км, в составе которого планируется строительство двух мостов. На строительство мостов объявлен конкурс.

«Будет открыт проезд по улице Сарайшык от Турана до Бейсекова протяжённостью 3 км, продолжим работу по строительству улицы Айтматова на участке от Орынбор до улицы Улы дала протяжённостью 3 км. Это позволит разгрузить Туран, Кабанбай батыра, Мангилик ел и Коргальджинсоке шоссе. Будет построено 11 улиц протяжённостью 10,5 км и 48 км инженерных (...) Продолжим работу по строительству ряда улиц, в том числе в районе улиц Сейфуллина и Тлендиева», - сообщил Асхат Карагойшин.

На строительство развязок предусмотрено 24 млрд тенге.