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Евросоюз рассмотрит облегчение визового режима для граждан РК

25 Декабря 2017 14:08 586
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Евросоюз рассмотрит облегчение визового режима для граждан РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Европейский союз приступает к рассмотрению вопроса об облегчении визового режима с Казахстаном. Об этом сообщил министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов, отвечая на вопросы журналистов после Правительственного часа в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хорошие вести поступают сегодня из Европейского союза. ЕС скоро приступит к рассмотрению вопроса об облегчении визового режима для граждан РК», - сказал Кйрат Абдрахманов.

Кроме того, как отметил глава внешнеполитического ведомства, Казахстан на сегодня ведет переговоры об отмене визового режима с такими странами, как Таиланд и Макао.

Ранее министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов сообщил, что возможно уже в первой четверти 2018 года казахстанцы смогут свободно посещать Объединенные Арабские Эмираты.

«Все Эмираты должны провести свои внутренние процедуры (по ратификации соглашения о безвизовом режиме). После того, как эта работа будет завершена, они дадут официальный ответ. Я думаю, что с первой четверти следующего года наши граждане смогут свободно посещать Объединенные Арабские Эмираты. Это касается не только дипломатических, но и всех видов паспортов», - сказал Кайрат Абдрахманов.

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Ключевые слова: Евросоюз, Туризм, МИД РК,
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Автор:

Серик Сабеков

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