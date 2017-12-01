Евросоюз рассмотрит облегчение визового режима для граждан РК
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Европейский союз приступает к рассмотрению вопроса об облегчении визового режима с Казахстаном. Об этом сообщил министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов, отвечая на вопросы журналистов после Правительственного часа в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Хорошие вести поступают сегодня из Европейского союза. ЕС скоро приступит к рассмотрению вопроса об облегчении визового режима для граждан РК», - сказал Кйрат Абдрахманов.
Кроме того, как отметил глава внешнеполитического ведомства, Казахстан на сегодня ведет переговоры об отмене визового режима с такими странами, как Таиланд и Макао.
Ранее министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов сообщил, что возможно уже в первой четверти 2018 года казахстанцы смогут свободно посещать Объединенные Арабские Эмираты.
«Все Эмираты должны провести свои внутренние процедуры (по ратификации соглашения о безвизовом режиме). После того, как эта работа будет завершена, они дадут официальный ответ. Я думаю, что с первой четверти следующего года наши граждане смогут свободно посещать Объединенные Арабские Эмираты. Это касается не только дипломатических, но и всех видов паспортов», - сказал Кайрат Абдрахманов.
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