Евроконтейнеры начали устанавливать в Костанае

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Директор ТОО «Тазалык-2012» Александр Кушнир сообщил, что предприятием закуплены контейнеры российского производства, пишет alau.kz.

Костанай - первый город в области, где устанавливают такие контейнеры. Предприятием за счёт собственных средств закуплено 200 евроконтейнеров. Эта покупка была сделана в рамках программы по модернизации на 5 лет. Новые контейнеры уже начали устанавливать по городу. Специально под них переоборудовали машины.

«Это контейнеры российского производства, они себя там себя хорошо зарекомендовали. Плюс в том, что объём их больше. Наши железные вмещают 0,75 кубов отходов, этот 1,1 куб. Кроме того, они механизированные. Крышка открывается нажатием педали. Важно то, что есть крышки. Мусор не будет летать. Мы выполняем и экологические требования и СанПиН», - сообщил директор предприятия.

Акимат взял на себя обязательство привести в порядок площадки под контейнеры, заасфальтировать их, и сделать крытыми.