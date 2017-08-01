«Евгения Онегина» в неожиданном формате представил столичный театр

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Очередной премьерой порадовал астанчан и гостей города Государственный академический русский театр драмы им. М. Горького. 16 и 17 августа здесь представили театральное воплощение бессмертного шедевра Александра Пушкина - романа «Евгений Онегин», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Этим летом группа молодых актеров театра провела грандиозную работу с одним из самых востребованных российских режиссеров Юрием Квятковским. Репетиции шли за закрытыми дверями и практически до предпоказа было непонятно, чем же на сей раз намерены удивлять горьковцы. Мы все со школьной скамьи знакомы с романом Пушкина, и у каждого свое представление о нем. Но насколько «энциклопедия русской жизни» позапрошлого века актуальна сегодня, поймет ли современный зритель Пушкина, и примет ли его? Спектакль Юрия Квятковского дает однозначный ответ на этот вопрос: гений Пушкина неподвластен времени, и очень современен. Разумеется, это заслуга режиссера, ведь можно было «Онегина» преподнести и как нечто анахроничное, и зритель тогда ушел бы со спектакля, уверенный в том, что пора, цитируя футуристов, «сбросить Пушкина с корабля современности». Этого, к счастью, не произошло, и мы увидели новый, замечательный, ни на что не похожий спектакль», - сказала заведующая литературной частью ГАРТД им. Горького Наиля Галеева.









По ее словам, режиссер-постановщик не стал навязывать зрителю определенный жанр, дописав лишь к названию: «Сцены из романа. Наши дни». Постановку открыл самый юный актер Ярослав Цыганков, сыгравший любопытного мальчика с гаджетом в руках. Выйдя на сцену, перед закрытым занавесом, он вдруг стал читать: «Мой дядя самых честных правил, / Когда не в шутку занемог...». Прервался на минуту, вытащил из кармана смартфон и громко продиктовал: «Ok, google: что такое занемог?». Подобная подсказка сопровождает зрителя на протяжении всех двух часов беспрерывного действия.



Красной нитью проходит теннисный стиль. Как ни странно, именно стуки шарика настольного тенниса задают ритм, под который и декламируют Пушкина актеры. Таким образом, все действие перенесено в реалии современности, однако сам роман не изменен.









Юрий Квятковский и горьковцы открыли произведение Пушкина с новой, достаточно неожиданной стороны, прибегнув к интересным решениям, которые позволили современникам глубже понять «Евгения Онегина». Роли в новом спектакле сыграли Максим Ященко (Онегин), Денис Юкало (Евгений), Ульяна Штильман (Татьяна), Екатерина Максим (Ларина), Данил Хомко (Ленский), Сергей Маштаков (Автор) и другие.



Художниками-постановщиками выступили Екатерина Злая и Денис Сазонов (Россия), художником по костюмам - Алма Сырбаева (РК).

Спектакль создан совместно с Союзом театральных деятелей Российской Федерации.





К слову, 116-й сезон был для горьковцев очень насыщенным и богатым на громкие премьеры. На сцене горьковского театра работали такие приглашенные режиссеры, как Артем Терехин из России - комедия «Смешные деньги», Барзу Абдуразаков из Таджикистана - мистерия «Манкурт. Вечный раб», Сергей Потапов из Республики Саха, Якутия - романтическая феерия «Ассоль», Агнюс Янкявичюс из Литвы - драма «Анна Каренина». И, наконец, спектакль «Евгений Онегин», представленный столичным зрителям под занавес сезона.









