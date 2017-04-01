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Евгения Евтушенко похоронили рядом с могилой Бориса Пастернака

Евгения Евтушенко похоронили рядом с могилой Бориса Пастернака
11 Апреля 2017 18:57 90

АСТАНА. КАЗИНФОРМ  - Поэт Евгений Евтушенко, скончавшийся 1 апреля, похоронен в писательском поселке Переделкино рядом с могилой Бориса Пастернака. Такова была последняя воля Евтушенко, передает ТАСС.

На последнюю прощальную церемонию пришли только родные и близкие поэта, доступ для публики был закрыт. Ранее с поэтом простились сотни людей в Центральном Доме литераторов.

Евгений Евтушенко скончался на 85-м году жизни в больнице города Талса (штат Оклахома, США), где с 12 марта он проходил лечение в связи с онкологическим заболеванием.

Поэт родился в 1932 году в семье геолога и поэта-любителя Александра Гангнуса. Его первое стихотворение было опубликовано в газете "Советский спорт", а первая книга стихов «Разведчики грядущего» вышла в 1952 году, тогда же он стал самым молодым членом Союза писателей СССР. В 1963 году был номинирован на Нобелевскую премию по литературе. Он автор более 150 книг, которые переведены на многие языки мира. 

 

Ключевые слова: Россия, Культура,
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