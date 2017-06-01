Евгений Плющенко привезет в Астану ледовое шоу-сказку «Щелкунчик» 

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках мирового турне Евгений Плющенко представит в Астане ледовое шоу-сказку «Щелкунчик». Программа станет подарком к 19-летию столицы.







«С 6 по 15 июля на стадионе «Барыс Арена» для гостей и жителей Астаны будут выступать самые лучшие фигуристы и ледовые акробаты мира, чемпионы Олимпиад и международных соревнований - Евгений Плющенко, Ирина Слуцкая, Никита Михайлов, Анастасия Мартюшева, Нодар Маисурадзе, известный канадский фигурист Эмануэль Сандю и другие. Ледовое шоу создано по мотивам сказки «Щелкунчик и Мышиный король» немецкого писателя-романтика Эрнста Гофмана на музыку Петра Чайковского», - говорится в сообщении управления культуры, архивов и документации города.







Как отмечается, произведение «Щелкунчик и Мышиный король» было с успехом использовано во многих театральных и художественных проектах, однако увидеть воплощение этой сказки на льду зрители смогут впервые.







Евгений Плющенко - десятикратный чемпион России, семикратный чемпион Европы, трехкратный чемпион мира, двукратный серебряный призер Олимпийских игр и двукратный Олимпийский чемпион. Столичные зрители уже знакомы с творчеством известного фигуриста. В прошлом году спортсмен уже был гостем в Астане в рамках мирового шоу «Снежный король - 2. Возвращение».











