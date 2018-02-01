ЭЦП получили покупатели и продавцы столичного рынка
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане, на коммунальном рынке «Шапагат», прошла акция «Доступный ЦОН». Покупатели и продавцы смогли получить государственные услуги, не отрываясь от покупок, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на госкорпорацию «Правительство для граждан».
Акция проводится в рамках проектного офиса «Астана - адалдық алаңы» департаментом Центра обслуживания населения по городу Астане государственной корпорации «Правительство для граждан».
Ранее она уже прошла в ТРЦ «Mega Silk Way» и «Хан Шатыр», где посетителям выдавали ЭЦП и консультировали по получению государственных услуг онлайн.
Также в рамках проекта с января этого года представители центра обслуживания населения города Астаны выезжают в государственные учреждения, крупные торговые центры, средние школы, где выдают электронно-цифровые подписи и обучают граждан получению государственных услуг на портале электронного правительства. С начала проведения акции выдано более 5 тысяч ЭЦП, сообщили в госкорпорации.
Фото: gov4c.kz
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