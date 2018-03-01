Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -6 °С
Алматы: 3 °С
USD 321.26 EUR 395.76
RUB 5.63 CNY 50.68
Скачать

Это уникальная программа - Арыстанбек Мухамедиулы об инициативах Президента

5 Марта 2018 16:46 646
Поделиться:
Это уникальная программа - Арыстанбек Мухамедиулы об инициативах Президента

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы прокомментировал 5 социальных инициатив Президента РК, озвученных им на совместном заседании палат Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Сенатор Серик Бектурганов: 5 инициатив - это путь повышения благосостояния казахстанцев
Решение о выделении дополнительных грантов для студентов очень своевременно - эксперт Госбанк Казахстана рассмотрит возможность финансирования строительства газопровода в Астану

«Очень отрадно, что эти 5 инициатив направлены на социальную сферу. Возможность приобретения жилья для каждой семьи -  это уникальная программа. Снижение налоговой нагрузки для повышения заработка низкооплачиваемых работников - это тоже касается социальной сферы, особенно наших работников, которые работают в библиотечной, архивной сферах и других направлениях», - сказал он на расширенном заседании Министерства культуры и спорта.

Говоря о повышении качества условий обучения студентов, А. Мухамедиулы отметил, что этот вопрос пытались решить еще несколько лет назад.

«Повышение доступности и качества образования, а также улучшение условий проживания студенческой молодежи - этот вопрос впервые поднимали 5-7 лет назад - о необходимости полноценно обеспечить студентов жильем. Это был непростой вопрос. Как сказал Глава государства, мы смогли накопить достаточно средств, и общество готово пойти на такой беспрецедентный шаг», - констатировал министр.

Это уникальная программа - Арыстанбек Мухамедиулы об инициативах Президента

По его словам, газификация Астаны, о которой сегодня говорил Глава государства, имеет под собой ряд неоспоримых преимуществ.

«Расширение микрокредитования направлено в первую очередь на сельских тружеников. Газификация Астаны имеет под собой уникальную экономическую основу, потому-то этот вопрос поможет создать десятки тысяч новых рабочих мест. Это очень большое оживление для экономики страны», - подчеркнул А. Мухамедиулы.

Это уникальная программа - Арыстанбек Мухамедиулы об инициативах Президента

 

Telegram-канал:

Ключевые слова: Пять социальных инициатив,
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Касымова Эльмира
Касымова Эльмира
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Алмас Жумабаев
Алмас Жумабаев
954-047
rusred@inform.kz
Архив