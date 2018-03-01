Это уникальная программа - Арыстанбек Мухамедиулы об инициативах Президента

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы прокомментировал 5 социальных инициатив Президента РК, озвученных им на совместном заседании палат Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Очень отрадно, что эти 5 инициатив направлены на социальную сферу. Возможность приобретения жилья для каждой семьи - это уникальная программа. Снижение налоговой нагрузки для повышения заработка низкооплачиваемых работников - это тоже касается социальной сферы, особенно наших работников, которые работают в библиотечной, архивной сферах и других направлениях», - сказал он на расширенном заседании Министерства культуры и спорта.

Говоря о повышении качества условий обучения студентов, А. Мухамедиулы отметил, что этот вопрос пытались решить еще несколько лет назад.

«Повышение доступности и качества образования, а также улучшение условий проживания студенческой молодежи - этот вопрос впервые поднимали 5-7 лет назад - о необходимости полноценно обеспечить студентов жильем. Это был непростой вопрос. Как сказал Глава государства, мы смогли накопить достаточно средств, и общество готово пойти на такой беспрецедентный шаг», - констатировал министр.





По его словам, газификация Астаны, о которой сегодня говорил Глава государства, имеет под собой ряд неоспоримых преимуществ.

«Расширение микрокредитования направлено в первую очередь на сельских тружеников. Газификация Астаны имеет под собой уникальную экономическую основу, потому-то этот вопрос поможет создать десятки тысяч новых рабочих мест. Это очень большое оживление для экономики страны», - подчеркнул А. Мухамедиулы.



