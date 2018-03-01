Этногруппа из Тарбагатая «Бабалар сазы» выступит в Иране

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Этногруппа «Бабалар сазы» из села Аксуат Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области в канун праздника Наурыз проведет несколько концертов в Иране. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала руководитель ансамбля Шакен Копшикбаева.

«В Управление культуры, архивов и документации области поступают правила проведения международных конкурсов. Мы провели подготовку согласно этим правилам и отправили по интернету аудио и видеоматериалы. Ансамбли, соответствующие требованиям, приглашаются на различные фестивали. Мы были приглашены в Иран», - говорит Шакен Копшикбаева.

Этногруппа «Бабалар сазы» была организована в 2014 году в доме культуры села Аксуат Тарбагатайского района. Организаторы ансамбля ставили своей целью возрождение казахских старинных музыкальных инструментов.

В 2015 году ансамбль принял участие в республиканском этнофольклорном конкурсе, проведенном в рамках празднования 550-летия Казахского ханства, где произвел неизгладимое впечатление на слушателей своей неповторимой манерой исполнения. Музыканты ансамбля играют на щипковых инструментах - жетигене и шертере, на ударных инструментах - дауылпазе и асатаяке, а также на шанкобызе, сазсырнае.

«Нам пришло приглашение за подписью Посла Ирана. Аким района (аким Тарбагатайского района Дилдабек Оразбаев - авт.) оказывает большую поддержку. Расходы на территории Казахстана оплачиваем сами, а на территории Ирана - берет на себя иранская сторона. В Тегеране будут даны несколько концертов», - сообщила руководитель ансамбля.

В составе ансамбля 6 человек. Это художественный руководитель этногруппы Канат Абугазин. Певец Еламан Кужыманов, он также играет на домбре, асатаяке и шанкобызе. Каждый из участников группы освоил несколько музыкальных инструментов. Галымбек Ахметов играет на кус-сайрауыке (разновидность саз-сырная и ускирика, делается в форме маленькой птички - прим.ред.), сазсырнае, дангаре, шанкобызе, также поет. Айжан Тлеуленова как ведущий домбрист удивляет слушателей мастерством в исполнении кюев. Сандугаш Орынбекова играет на жетыгене, Ляззат Намангазыкызы - исполнительница на кылкобызе.

Специально для иранцев был подготовлен репертуар. В частности, Еламан Кужыманов исполнит толгау Казтугана Сүйінішұлы «Алаң да алаң, алаң жұрт». Также он представит произведение Алмаса Акатулы «Домбыра». Будут исполнены такие произведения, как «Акку» Нургисы Тлендиева, кюй Даулеткерея «Көрұғлы», ставший народным кюй «Бұлғын-сусар». Надеемся, что и произведение «Тарбағатай - Тәңіртау» понравится зрителям», - сказала Шакен Копшикбаева.

Следует отметить, что этногруппа «Бабалар сазы» в 2015 году на мероприятии в рамках празднования 550-летия Казахского ханства среди творческих коллективов республики получила главный приз. Также в 2017 году на фестивале «Ғасырлар пернесі» в Глубоковском районе Восточного Казахстана была в числе первых.



Автор: Аян Бекенұлы



Перевод: Сания Кутпанова