Этнодеревню построят для национальных объединений в Актобе
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актобе в Центральном парке имени Первого Президента РК в этом году начнется строительство этнодеревни для представителей национальных объединений. Об этом рассказал в ходе праздничного мероприятия ко Дню благодарности у монумента «Қазақ халқына мың алғыс» аким области Бердыбек Сапарбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В этом году мы начнем строить в парке этнодеревню, в которой каждое национальное объединение области получит возможность построить свой дом с сохранением традиций и культуры данного народа», - сказал аким.
Также Бердыбек Сапарбаев выразил свою благодарность в одноименный праздничный день.
«Мы благодарны своим предкам, родителям, ветеранам, которые подарили нам жизнь. Мы казахстанцы, благодарны Президенту Нурсултану Назарбаеву, под руководством которого процветает страна. Теперь наша задача - сохранить в стране стабильность и дружбу. Сегодня от имени руководства области благодарю всех руководителей предприятий, учреждений, организаций, бизнесменов, которые помогали построить этот монумент «Қазақ халқына мың алғыс». Все крупные социальные объекты, которые строятся в Актобе, появились благодаря вашей поддержке», - сказал Б.Сапарбаев.
На сегодняшний день в Актюбинской области работают 18 этнокультурных объединений.
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