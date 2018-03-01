Этнодеревню построят для национальных объединений в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актобе в Центральном парке имени Первого Президента РК в этом году начнется строительство этнодеревни для представителей национальных объединений. Об этом рассказал в ходе праздничного мероприятия ко Дню благодарности у монумента «Қазақ халқына мың алғыс» аким области Бердыбек Сапарбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году мы начнем строить в парке этнодеревню, в которой каждое национальное объединение области получит возможность построить свой дом с сохранением традиций и культуры данного народа», - сказал аким.

Также Бердыбек Сапарбаев выразил свою благодарность в одноименный праздничный день.





«Мы благодарны своим предкам, родителям, ветеранам, которые подарили нам жизнь. Мы казахстанцы, благодарны Президенту Нурсултану Назарбаеву, под руководством которого процветает страна. Теперь наша задача - сохранить в стране стабильность и дружбу. Сегодня от имени руководства области благодарю всех руководителей предприятий, учреждений, организаций, бизнесменов, которые помогали построить этот монумент «Қазақ халқына мың алғыс». Все крупные социальные объекты, которые строятся в Актобе, появились благодаря вашей поддержке», - сказал Б.Сапарбаев.

На сегодняшний день в Актюбинской области работают 18 этнокультурных объединений.







