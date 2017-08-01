Этноартфест пройдет в Южно-Казахстанской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте начался брифинг в честь открытия фестиваля «Этноартфест», организованного Казахстанским национальным географическим обществом QazaqGeography совместно с акиматом Южно-Казахстанской области и Общественным объединением «Федерация альпинизма и спортивного туризма Южно-Казахстанской области».

«Фестиваль «ЭтноАртФест» пройдет с 15 по 20 августа на базе Сайрам-Угамского государственного национального природного парка. Целями фестиваля являются ознакомление с красотами природного парка, приобретение и развитие навыков горного туризма, а также погружение в национальную культуру, привлечение туристов в регион, пропаганда туризма (в том числе горного). В нем могут принять участие все желающие, в том числе члены QazaqGeography», - отмечают организаторы.

Гостей фестиваля ждет прогулка по живописному ущелью Кергелы к горному озеру, которое находится на высоте 2200 м, а также восхождение в Долину предков на высоте 2700 м - музею под открытым небом с множеством наскальных рисунков. Маршрут проходит по ущелью Сазан-Ата, откуда открываются красивейшие виды Угамского хребта с самой высокой точкой Южно-Казахстанской области - пика Сайрам (4238 м). Любителей экстремального отдыха ждет скайраннинг - массовый забег на перевал Солнечный (2200 м).

Кроме того, в лагере будут организованы площадки «Ремесленный городок», «Казахские национальные игры» и «Национальная казахская кухня», где представители культурных центров Южно-Казахстанской области проведут интерактивные мероприятия, которые создадут атмосферу многонациональной культуры казахстанского народа. Такой формат позволит лучше познать всю красоту, богатство, щедрость и гостеприимство южных жителей.

Казахстанское национальное географическое общество QazaqGeography, созданное в октябре 2013 года. Открыто 11 представительств в РК: в Алматы, Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Мангыстауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Южно-Казахстанской областях.

QazaqGeography реализует проекты при спонсорской поддержке таких компаний, как Евразийская группа (ERG), ТОО «Востокцветмет», ТОО «Корпорация Казахмыс».