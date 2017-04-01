Если образованность станет главной ценностью, нацию ждет успех - Президент РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стремление к образованию всегда было характерно для нашего народа. Об этом пишет Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Многое было сделано за годы независимости. Мы подготовили десятки тысяч молодых специалистов в лучших университетах мира. Начало, как известно, было положено программой «Болашак» еще в начале 90-х годов прошлого века. Мы создали ряд университетов очень высокого уровня, систему интеллектуальных школ и многое другое», - отмечает Глава государства в статье.

«Но культ образования должен быть всеобщим. И тому есть жесткая и ясная причина. Технологическая революция ведет к тому, что в ближайшие десятилетия половина существующих профессий исчезнет. Такой скорости изменения профессионального облика экономики не знала ни одна эпоха.

И мы вступили в эту эпоху. В таких условиях успешно жить сможет только высокообразованный человек, который может относительно легко менять профессию именно благодаря высокому уровню образования», - подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

Поэтому Казахстан сегодня в числе самых передовых стран мира по доле бюджетных расходов на образование.

«Каждый казахстанец должен понимать, что образование - самый фундаментальный фактор успеха в будущем. В системе приоритетов молодежи образование должно стоять первым номером.

Если в системе ценностей образованность станет главной ценностью, то нацию ждет успех», - резюмировал Лидер нации.