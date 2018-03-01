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Эшимова стала семикратным призером чемпионатов Азии

2 Марта 2018 18:46 466
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Эшимова стала семикратным призером чемпионатов Азии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская спортсменка Жулдыз Эшимова (весовая категория до 53 кг) стала бронзовым призером чемпионата Азии по борьбе-2018 в Бишкеке, сообщает СИА «SPORTINFORM».

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В матче за третье место наша соотечественница со счетом 5:0 одолела Ксин Чжу Чиу из Китайского Тайпэя.

Для Жулдыз Эшимовой это седьмая награда ЧА, ранее она выигрывала «золото» в 2007, четыре раза брала «серебро» и один раз - «бронзу». Кроме того, Жулдыз является серебряным и бронзовым медалистом ЧМ.

Впереди еще матчи за «бронзу» с участием Аяулым Касымовой, а также Жамили Бакбергеновой.

Вчера бронзовые награды выиграли Ирина Казюлина, а также Эльмира Сыздыкова.

 

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Ключевые слова: Спорт,
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