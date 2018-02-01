Еще одна бешеная кошка напала на актюбинца

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Второй случай бешенства домашних животных зарегистрирован в Иргизском районе Актюбинской области. В поселке Куттыколь домашняя кошка, заразившись бешенством, оцарапала местного жителя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Случай произошел в начале февраля. Утром мужчина вышел во двор, увидел кошку, она поцарапала ему руку и вела себя странно, бросалась на людей. Сельчане хотели ее выловить, но не получилось, случайно убили. С подозрением на бешенство тело животного сдали на экспертизу. Через 20 дней лабораторное исследование подтвердило диагноз», - рассказывает руководитель областного управления ветеринарии Кенес Канадбаев.

Потерпевшему мужчине медики назначили профилактические уколы. На улице, где была найдена бешеная кошка, решением акима сельского округа введут ограничительные меры, после чего начнут прививать домашний скот от бешенства, добавил К.Канадбаев.

«Весна - это время обострения случаев заражения бешенством. Эта кошка могла заразиться от диких животных, которые с наступлением весны в поисках еды подходят ближе к населенным пунктам», - считает К.Канадбаев.



Напомним, ранее домашняя кошка, заразившись бешенством, укусила своего хозяина в Кызылжарском сельском округе. По данным областной ветеринарной службы, в начале января местного жителя Болата Жолдыбаева укусила своя же кошка. В связи с этим ветеринары взяли животное на обследование. Как выяснилось, кошка заразилась бешенством. После на двух улицах населенного пункта было введено ограничение. На сегодня подверглись вакцинации крупно-рогатый скот и две собаки пострадавшего.

«Планируется вакцинировать весь скот, имеющийся на этих улицах, а также собак и кошек», - отметила главный специалист областной ветеринарии Гульсара Келебаева. Она также напомнила, что во время ограничения нельзя выводить скот из стойла, собак необходимо держать на привязи.



Фото: mi3dot.org