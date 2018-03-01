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Еще 70 дворов подтопило в Алматинской области

1 Марта 2018 14:50 666
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Еще 70 дворов подтопило в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Со вчерашнего дня в Алматинской области талыми водами подтопило 70 дворовых территорий, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.

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«В период с 28 февраля по 1 марта по области зарегистрировано 5 случаев подтопления домов и 5 улиц от таяния снега и выпадения осадков в виде дождя, где подтоплено около 70 дворовых территорий», - говорится в официальном сообщении.

В связи с выпадением обильных осадков на первое марта произошли подтопления дворовых территорий, домов и улиц в Енбекшиказахском, Жамбылском, Талгарском, Аксуском районах и в городе Талдыкоргане.

В селах Туздыбастау и Кызылту Талгарского района из 35 дворовых территорий очищены 23. Работы по отводу воды и расчистке арычной системы и укладка мешкотары проводятся и сейчас.

«Во всех остальных районах силами местных исполнительных органов, департамента по чрезвычайным ситуациям, ГУ «Казселезащита», ТОО «КазГидроСпас», местной полицейской службы ведутся работы по расчистке арычных систем, каналов, отсыпка насыпей по отводу воды и откачке талых вод из подтопленных дворов», - уточняется в сообщении.

Спасатели просят граждан отнестись с пониманием к природным явлениям и во избежание подтопления наладить и расчистить арычную систему в округе своего участка.

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Ключевые слова: Происшествия, Алматинская область, Паводок,
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Автор:

Хасан Еспанов

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