Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -17 °С
Алматы: 2 °С
USD 321.98 EUR 398.26
RUB 5.66 CNY 50.99
Скачать

Еще 5 казахстанских боксеров вышли в полуфинал турнира в Варшаве

15 Марта 2018 07:57 387
Поделиться:
Еще 5 казахстанских боксеров вышли в полуфинал турнира в Варшаве

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Варшаве (Польша) проходит турнир по боксу Феликса Штамма-2018, сообщает Sports.kz.

Новости по теме

Фируза Шарипова проведет бой за титул IBF в Монако
Головкин получил награду «Боксер года» от WBN WBC выступил в защиту «Канело» в деле о допинге

Казахстанцы Бекдаулет Ибрагимов (весовая категория до 64 кг), Абай Толеш (75 кг), Асланбек Шымбергенов (79 кг) и Адильбек Ниязымбетов (81 кг) успешно провели свои четвертьфинальные поединки и вышли в полуфинал.

Также в полуфинале выступит Антон Пинчук (91 кг), который без борьбы прошел предыдущую стадию.

Ранее в полуфинал вышли Ильяс Сулейменов (56 кг) и Айболды Дауренулы (+91 кг).  

 

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Касымова Эльмира
Касымова Эльмира
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Алмас Жумабаев
Алмас Жумабаев
954-047
rusred@inform.kz
Архив