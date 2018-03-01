Еще 5 казахстанских боксеров вышли в полуфинал турнира в Варшаве

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Варшаве (Польша) проходит турнир по боксу Феликса Штамма-2018, сообщает Sports.kz.

Казахстанцы Бекдаулет Ибрагимов (весовая категория до 64 кг), Абай Толеш (75 кг), Асланбек Шымбергенов (79 кг) и Адильбек Ниязымбетов (81 кг) успешно провели свои четвертьфинальные поединки и вышли в полуфинал.

Также в полуфинале выступит Антон Пинчук (91 кг), который без борьбы прошел предыдущую стадию.

Ранее в полуфинал вышли Ильяс Сулейменов (56 кг) и Айболды Дауренулы (+91 кг).