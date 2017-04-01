ЕС вложил более 1 млрд. тенге на проекты НПО в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Евросоюз финансирует в Казахстане девять новых проектов неправительственных организаций на более чем 1 млрд. тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ». Их презентация прошла сегодня в Представительстве ЕС в Астане.

Эти проекты финансируются в рамках трех тематических программ ЕС - программа поддержки судебной реформы в Казахстане, Европейский инструмент в области демократии и прав человека, а также программы развития НПО и местного государственного управления. Общая сумма проектов составляет 3,7 млн. евро, из которых вклад ЕС - 3,1 млн.

Посол Траян Христеа отмечает, что проекты призваны способствовать улучшению условий жизни, развитию демократии и прав человека, участию гражданского общества в политическом диалоге на национальном и местном уровнях, а также укреплению верховенства права, что, в свою очередь, отвечает задачам Казахстана по реализации институциональных реформ в рамках Плана нации «100 конкретных шагов».

Один из проектов - вовлечение граждан в развитие «умного города». Его реализация рассчитана до 2020 года и требует 583 тыс. евро, из которых 430 тыс. - вклад ЕС. Основная цель - содействие городу Алматы в реализации стратегии «Видение 2020» по вопросам культуры, бизнеса и активной гражданской позиции посредством адресного развития гражданского общества.

В мероприятиях предусмотрены проекты под руководством граждан при поддержке Фонда «Challenge». 50 тыс. евро будут выделены в траншах на сумму до 5 тыс. евро каждый для тестирования пилотных мероприятий, которые направлены на сокращение бедности и продвижение местного роста и развития посредством социальных, творческих и предпринимательских инноваций организаций гражданского общества в Алматы.



Напомним, в период с 1991 по 2014 годы в рамках оказания прямого содействия Казахстану ЕС профинансировал более 350 проектов на общую сумму в 180 млн. евро. Эти средства были направлены на выработку рекомендаций по вопросам политики для различных министерств, агентств и комитетов Правительства. С 2014 года после получения статуса страны со средним уровнем дохода двусторонняя помощь со стороны ЕС Казахстану больше не оказывается.