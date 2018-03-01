ЕС примет ответные меры в случае введения США пошлин на сталь и алюминий

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Европейская комиссия в ближайшие несколько дней представит предложение об ответных мерах на намерение США ввести пошлины по стали и алюминию. Об этом говорится в распространенном в четверг вечером коммюнике регулятора, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы выражаем большое сожаление в связи с этим шагом, который выглядит как вопиющее вмешательство с целью защиты американской промышленности и не имеет никакого оправдания с точки зрения национальной безопасности», - приводятся слова главы Еврокомиссии Жан-Клод Юнкера.

«Мы не будем сидеть сложа руки, когда наша собственная промышленность страдает от несправедливых мер, которые ставят под угрозу тысячи европейских рабочих мест, - добавил глава ЕК. - Еврокомиссия в ближайшие несколько дней представит предложение об ответных мерах, совместимых с правилами ВТО, против США, чтобы сбалансировать ситуацию».

Отметим, президент Дональд Трамп США объявил ранее в четверг, что Соединенные Штаты вводят ввозные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий - в размере 10%. В Вашингтоне считают, что импорт стали и алюминия угрожает американской национальной безопасности.

В Еврокомиссии, в свою очередь, не согласны с таким оправданием. Спрос американских военных на сталь и алюминий составляет лишь 3%. Это означает, что зависимость от импорта не такая большая угроза в этой сфере.