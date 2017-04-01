ЕС финансирует проект стоимостью €7,1 млн для перехода Казахстана к зеленой экономике

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Европейский Союз финансирует проект стоимостью 7,1 миллиона евро для перехода Казахстана к модели «зеленой» экономики. Об этом сообщил глава операционного отдела Представительства ЕС в Республике Казахстан Жан-Луи Лаврофф на круглом столе в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Совместно с ЕЭК ООН Европейский Союз на данный момент активно помогает странам восточного партнерства - Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина, - для принятия Протокола СЭО и вступления в клуб продвинутых государств, которые принимают во внимание эти серьезные экологические вопросы касательно их граждан, соседей и экономических факторов. Таким же образом ЕС финансирует проект стоимостью 7,1 миллиона евро, который направлен на переход Казахстана к модели «зеленой» экономики. Это амбициозный план, который был объявлен в 2013 году. ПРООН и ЕЭК ООН являются партнерами данного проекта, который рассчитан на 2015-2018 годы», - сказал Жан-Луи Лаврофф.

По его словам, проект предусматривает принятие и внедрение Протокола по Стратегической экологической оценке к Конвенции по оценке воздействия на окружающую среду. Казахстан ратифицировал данную Конвенцию в 2000 году.



Протокол по Стратегической экологической оценке к Конвенции ОВОС принят в 2003 году, вступил в силу в 2010 году. Основная задача Стратегической экологической оценки заключается в использовании механизма по оценке возможных экологических последствий уже на стадии государственного планирования, с учетом общественного мнения. В настоящее время природоохранные органы участвуют в согласовании практически всех документов в системе государственного планирования. Однако, в случае применения процедур СЭО, ответственность за разрабатываемые перспективные планы и программы возлагается не на природоохранные органы, а на разработчиков.



Напомним, в 2013 году Указом Президента была утверждена Концепция перехода к «зеленой» экономике. Концепция ставит, в частности, следующие цели: в электроэнергетике доля альтернативной и возобновляемой энергии должна достичь 3 процентов к 2020 году. Планируется довести долю газовых электростанций в выработке электроэнергии к 2020 году до 20 процентов. По утилизации отходов планируется довести долю переработанных отходов до 40 процентов к 2030 году.



Напомним, термином «стратегическая экологическая оценка», являющимся официальным переводом англоязычного понятия Strategic Environтеntаl Аssеssтеnt (SЕА), обозначают применение принципов ОВОС к решениям более высокого структурного уровня, чем решения о создании конкретных единичных объектов.