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Ермек Турсунов стал главой Союза кинематографистов РК

24 Февраля 2018 18:50 440
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Ермек Турсунов стал главой Союза кинематографистов РК

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский кинорежиссер Ермек Турсунов единогласно был избран председателем правления Союза кинематографистов РК. Он рассказал корреспонденту МИА «Казинформ», что в первую очередь хотел бы изменить в союзе.

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На внеочередном XV съезде Союза кинематографистов Казахстана за кандидатуру Е. Турсунова проголосовали 106 членов союза. Кроме Турсунова, на этот пост претендовали еще два кандидата - Гали Мырзашев и Ахат Ибраев. Ибраев в 2016 году вместе с режиссером Сламбеком Тауекелем возглавляли Союз кинематографистов в качестве сопредседателей. 

«Было открытое голосование. Присутствовало примерно 125 -130 членов союза. За Ахата Ибраева проголосовало 8 членов союза, Гали Мырзашев взял самоотвод, а за меня отдали 106 голосов. Я очень благодарен всем, кто поверил в меня. Я постараюсь оправдать надежды всех членов Союза кинематографистов и кинолюбителей», - сказал Е. Турсунов.

Режиссер не стал оглашать все задачи, которые были озвучены на съезде.  Но, поделился некоторыми размышлениями.

«Во-первых, все творческие союзы такие как Союз художников, Союз кинематографистов сильно утратили свои позиции. Когда-то они были влиятельными организациями. Мне хотелось бы в первую очередь, возродить эти традиции и добиться единства. Заняться оздоровлением атмосферы. Сейчас на меня легла большая ответственность. Я постараюсь заняться конкретными задачами и вернуть доброе имя союзу и уважение», - добавил он.

Турсунов известен как автор фильма «Келiн» (2008), который вошел в шорт-лист премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Кроме того, Турсунов известен как автор романа «Мамлюк», фильма «Шал» и публицистической книги «Мелочи жизни».

 

 

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Ключевые слова: Культура, Назначения,
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Автор:

Майя Тенизбаева

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