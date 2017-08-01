Ерлан Сагадиев прокомментировал скандал с распределением грантов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев прокомментировал распределение государственных образовательных грантов, которые вызвали общественный резонанс, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Дело в том, что мы распределяем гранты по приоритетным направлениям экономики. Например, 610 - на вычислительные техники и всего 45 - на юриспруденцию, 2,5 тыс. - на общую медицину и всего 45 - на стоматологию. Все это у нас, конечно, закреплено в различных программах развития. Соответственно, из года в год лица, набравшие высокие баллы на одну специальность, гранты не получают, а лица, набравшие низкие баллы на другую, - получают. То есть, экономическая целесообразность у нас сталкивается с вопросом социальной справедливости», - сказал министр, выступая сегодня на заседании Правительства.

По его словам, с каждым годом этот момент вызывает все больше вопросов у родителей. «Тема не новая, но надо учитывать, что каждый год в этот процесс заходит новое поколение неопытных родителей и детей. Для них все это впервые. К тому же, количество грантов по приоритетам публикуются очень поздно. У нас очень громоздкая система сбора и согласования потребностей экономики по министерствам и акиматам. Абитуриент просто не успевает реально оценить свои шансы. Ему еще нужно время, чтобы выбрать профильный предмет и подготовиться», - отметил министр.

Ерлан Сагадиев сообщил, что министерство предложит ряд решений, как, например, опубликование количества грантов по специальностям на три года вперед. «В принципе, можно сделать в рамках трехлетнего бюджета. Но этот вопрос, Бакытжан Абдирович, надо будет уже в этом году обсудить и решить», - сказал Ерлан Сагадиев, обращаясь к Премьер-Министру РК.

Между тем, министр также прокомментировал присуждение образовательных грантов льготным категориям. «Сельская квота и квота для детей - стоит не так остро, но вопрос все же есть. По «Алтын белгі» - вопрос социальной справедливости стоит очень остро. В этом году гранты были распределены строго по набранным баллам на ЕНТ без фактора «Алтын белгі». После согласования республиканская комиссия добавила около 4% грантов, чтобы выполнить обязательства перед обладателями подвески. Сегодня откликнулись десятки вузов. В этом году мы законодательное изменение планируем все же внести. Ситуация у нас тоже не новая. В прошлом году мы также были вынуждены определенное количество знаков («Алтын белгі» - прим.) размещать по грантам вузов», - резюмировал министр.