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Ерлан Сагадиев: 75 тысяч мест в общежитиях можно построить за 3-4 года

5 Марта 2018 13:52 612
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Ерлан Сагадиев: 75 тысяч мест в общежитиях можно построить за 3-4 года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев прокомментировал новые социальные инициативы Нурсултана Назарбаева, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Президент РК объявил в понедельник о необходимости выделить дополнительно 20 тысяч образовательных грантов и строительства общежитий для 75 тысяч студентов.

«Это для нас очень хорошая новость. Такая программа действительно сейчас необходима (...) Я думаю, в течение 3-4 лет 75 тысяч мест в общежитиях построить можно с использованием механизма государственно-частного партнёрства, эти общежития может строить сам университет, частные компании, акиматы. При этом мы будем предусматривать подушевое финансирование на каждое место в общежитии. Я думаю, этот механизм позволит подключиться банкам, компаниям, самим университетам, колледжам, чтобы они все этим вопросом существенно занялись», - сказал министр после совместного заседания палат Парламента.

Говоря о дополнительных 20 тысячах грантов, глава Минобразования напомнил о действующих правилах. Сегодня гранты распределяются по результатам ЕНТ, а выпускники уже сами выбирают, куда поступить. Это могут быть государственные, национальные или частные вузы.

«Мы думаем, будем распределять по тому же принципу. Наверное, это не коснётся магистрантов. По магистратуре и докторантуре гранты распределяются между вузами по старому принципу. Этот механизм потихоньку меняется», - добавил Ерлан Сагадиев.

 

 

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Ключевые слова: Пять социальных инициатив, Образование,
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Автор:

Анеля Касымова

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