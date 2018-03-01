Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -18 °С
Алматы: 0 °С
USD 322.39 EUR 395.77
RUB 5.68 CNY 50.81
Скачать

Ерлан Нысанбаев: Все земельные конкурсы переведут в электронный формат

2 Марта 2018 20:40 387
Поделиться:
Ерлан Нысанбаев: Все земельные конкурсы переведут в электронный формат

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - До конца 2018 года все земельные конкурсы будут переведены в электронный формат. Об этом сообщил вице-министр сельского хозяйства РК Ерлан Нысанбаев на брифинге Службы центральных коммуникаций в «Казмедиацентре», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Требования для аренды земли в Казахстане ужесточены
Вице-министр разъяснил законопроект по выдаче сельхозземель в аренду

«Для участия в конкурсе на аренду сельскохозяйственных земель нужно разработать бизнес-план. Это первое. Второе - в бизнес-плане нужно указать, сколько будет создано рабочих мест. Третье - нужно указывать сельхозкультуры, которые на этой земле можно выращивать в соответствии с региональной специализацией. Кроме того, сейчас мы говорим о диверсификации площадей - если в бизнес-плане будет указана более эффективная в экономическом отношении культура, адаптированная к региону, то возможности выиграть конкурс повышаются», - сказал Е.Нысанбаев.

Кроме того, как сообщил вице-министр, теперь в конкурсных комиссиях не менее 50 процентов будут составлять члены общественного совета. Поэтому, на конкурсах у всех будут равные возможности.

Е.Нысанбаев также отметил, что сейчас ведется работа по переводу всех земельных конкурсов на электронный формат. До конца года эта работа будет завершена.

На брифинге разъяснялись находящиеся на рассмотрении Парламента поправки в земельное законодательство.

Telegram-канал:

Ключевые слова: Мажилис, Минсельхоз, Правительство РК, Сенат, Сельское хозяйство,
Поделиться:

Автор:

Мейрамбек Байгарин

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Назым Шаханова
Назым Шаханова
954-047
rusred@inform.kz
Архив