Ерлан Карин: Каждая из президентских инициатив затрагивает несколько миллионов человек

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель АО «РТРК «Казахстан» Ерлан Карин прокомментировал 5 инициатив Президента РК Нурсултана Назарбаева, озвученных им на совместном заседании палат Парламента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Главным адресатом выступления Президента стали не чиновники, а в первую очередь -простые граждане. Поэтому сегодняшние пять президентских социальных инициатив, как по своему формату, так и по своему содержанию это фактически очередное Послание. И если в январе Президент сформулировал экономическую повестку, то сегодня глава государства представил концентрированную программу по системному обновлению социального блока», - написал он в мессенджере Telegram.

По его словам, это не просто тактические инициативы, а серьезная и масштабная программа.

«Каждая из пяти инициатив затрагивает интересы нескольких миллионов человек. В совокупности же, как минимум половина населения будет охвачена президентской социальной программой. Именно поэтому президент выступил в прямом эфире и на площадке совместного заседания парламента.

Е.Карин подчеркнул, что озвученные Главой государства инициативы напрямую связаны с программной статьей «Рухани жаңғыру» и с программой цифровизации.

«Пять президентских социальных инициатив замыкают целостную долгосрочную повестку дня. Получается, что по каждому направлению госполитики президент фактически выставил ключевые маяки. И вот теперь глава государства определил новый горизонт для социального блока. Президент в очередной раз показал даже не то, что он тонко чувствует запросы и настроения общества, а свое умение задавать и определять тренды и тенденции», - добавил он.