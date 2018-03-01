Ерлан Идрисов вручил верительные грамоты Президенту Исландии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ходе визита в Рейкьявик Посол Казахстана в Республике Исландия по совместительству Ерлан Идрисов вручил верительные грамоты Президенту Исландии Гвюдни Йоуханнессону, передав ему приветственные пожелания от Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

На состоявшейся после торжественной церемонии двусторонней встрече были обсуждены вопросы расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и Исландией, взаимодействия в сфере энергетики, цифровизации и инноваций, а также в области туризма и развития инфраструктуры. Стороны также отметили взаимное стремление к развитию возобновляемых источников энергии и «зеленых» технологий. Учитывая многолетний опыт Исландии в данной сфере, Е. Идрисов подчеркнул, что Казахстан проявляет особый интерес к перспективам внедрения действующих в Исландии технологий по использованию геотермальных источников энергии.

Казахстанский дипломат также ознакомил Г.Йоуханнессона с масштабными экономическими и политическими преобразованиями в рамках программ модернизации Казахстана, осветил основные тезисы Послания Главы нашего государства «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции», рассказал о Международном финансовом центре «Астана», а также созданных на базе ЭКСПО-2017 Центре «зеленых» технологий и международном парке IT-стартапов.

В свою очередь, Г. Йоуханнессон передал наилучшие пожелания Президенту РК Н. Назарбаеву, отметив, что под руководством Главы нашего государства Казахстан добился колоссальных успехов, став экономическим лидером Центральной Азии. Г. Йоуханнессон подчеркнул, что Исландия заинтересована в сотрудничестве с Казахстаном по ряду взаимовыгодных направлений, в том числе в сфере возобновляемых источников энергии и «зеленых» технологий.

В рамках визита в Исландию Е. Идрисов также провел встречи с и.о. Ответственного секретаря МИД Исландии Хельгой Хоксдоттир, директорами департаментов МИД по международным делам и безопасности Йорундуром Валтиссоном и по вопросам внешней торговли и экономическим отношениям Уннур Раметт.

В завершение визита состоялся торжественный прием от имени Е.Идрисова с участием бывшего Президента Исландии Олафура Гримсона, Шефа Аппарата Президента Исландии Орнольфура Торсона, Посла Исландии в Казахстане с резиденцией в Москве Сигридур Асгейрсдоттир, аккредитованных в Рейкъявике послов России, Китая, Канады, Японии, Финляндии, Германии, Почетного Консула Казахстана в Исландии Гунара Фридриксона, руководства подразделений МИД и других ведомств Исландии, а также представителей исландских деловых кругов, которые проявили особый интерес к преимуществам резидентства в МФЦА.