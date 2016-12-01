Эпидемиологи открыли новый вирус гриппа «Тараз-2013»

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Каждый пятый из обследованных больных ОРЗ в Жамбылской области сегодня болен гриппом. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» сообщили в Жамбылском филиале «Национального центра экспертизы» Комитета по защите прав потребителей МНЭ РК.

О том, как проводятся противоэпидемические мероприятия в регионе, и что из себя представляют вирусы гриппа, рассказал директор филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» Комитета по защите прав потребителей МНЭ РК по Жамбылской области, кандидат медицинских наук Серик Жетибаев.

- Серик Дуйсеналиевич, известно, что своевременное обнаружение вируса гриппа на конкретной территории может стать эффективным средством снижения риска заболеваемости населения. Как с этим обстоит в нашей области?

- Действительно, своевременная индикация вируса гриппа является одним из важнейших профилактических противоэпидемических мероприятий. Это позволяет не только влиять на эпидемический процесс, но и обеспечивать высокий экономический эффект тем, что снижается уровень заболеваемости за счет своевременного ввода профилактических и карантинных мероприятий. Свое название грипп получил от французского слова «схватывать», что метко характеризует его действие, так как заболевание развивается стремительно и очень контагиозно.

Бывают годы, когда эпидемии гриппа периодически покрывают всё пространство земного шара. От такой разновидности гриппа, как испанка, только за два года - 1918 и 1919 - умерло людей больше, чем в Первую мировую войну. Возбудитель, который считается причиной этой пандемии гриппа, был открыт в 1933 году и впоследствии получил название вируса «А». Позже установили еще несколько его подтипов, из них один обладал способностью вызывать пандемию.

В нашей области такой грозный штамм был выделен нами в 2015 году, но вовремя проведенные карантинные мероприятия позволили локализовать инфекцию.

- Складывается впечатление, что существует негласное соревнование между вирусами гриппа и учеными-эпидемиологами. Вирусы постоянно видоизменяются, приспосабливаясь к вакцинам, а ученые «ловят» эти изменения...

- Основными видами гриппа являются типы «А» и «В», но они постоянно видоизменяются и, в результате этих превращений появляются гриппы новой модификации. Сам вирус гриппа очень трудно выделить, так как растет он только в живой клетке. Поэтому на протяжении последних лет специалистами вирусологической лаборатории филиала «Национального центра экспертизы» по Жамбылской области постоянно совершенствовались методы по обнаружению возбудителей гриппа. Было приобретено самое современное оборудование, позволяющее безошибочно на генетическом уровне обнаруживать вирусы. Оснащение высокоточным оборудованием позволило вирусологической лаборатории работать в рамках международной программы «Дозорного эпидемиологического надзора», войти в «Глобальную систему наблюдения и ответа гриппа» Всемирной организации здравоохранения и отслеживать круглогодично эпидемиологическую ситуацию в области.

Все появляющиеся новые штаммы вирусов гриппа во всем мире изучаются на базах четырех регулирующих лабораторий Австралии, Японии, Великобритании и США с целью своевременного прогнозирования ситуации на следующий сезон и включения нового вида вируса гриппа в вакцину.

На базе нашей лаборатории нами в 2014 году тоже был выделен совершенно новый штамм гриппа типа «В»-Малайзия, который был направлен в Лондон и получил название «Тараз-2013». Повышение потенциала вирусологической лаборатории обеспечило своевременное выделение самого вируса гриппа и участие в глобальном отборе штаммов для создания эффективной вакцины.

- Что нужно, чтобы определить наличие вируса в организме человека? И есть ли в нашей области грипп?

- Для исследования людей на грипп берется мазок из зева и носа от амбулаторных больных с симптомами гриппоподобных заболеваний, от госпитализированных больных с симптомами тяжелой острой респираторной инфекции. С октября текущего сезона нами обследовано более 500 человек с острыми респираторными заболеваниями, из них у 104 установлен грипп. По данным на 27 декабря, в области заболели гриппом 105 человек.

- Серик Дуйсеналиевич, сколько нужно времени, чтобы определить наличие вируса? И какие противоэпидемиологические мероприятия наиболее эффективны?

- Высокоточное оборудование в считанные часы позволяет установить первые появления вируса гриппа в окружающей среде и это является сигналом для введения в действие «Комплексного плана противоэпидемических мероприятий по профилактике гриппа». Это масочный режим, групповая изоляция в воспитательных учреждениях, ежедневная термометрия и многое другое. Неоспорим тот факт, что самым эффективным способом профилактики является вакцинация, но не надо пренебрегать и простыми мерами защиты. Главное - при первых же признаках заболевания обратиться к врачу. В завершение хотелось бы всем читателям главной новостной ленты страны МИА «Казинформ» пожелать здоровья в наступающем Новом 2017 году!

- Спасибо за беседу!