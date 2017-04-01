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Эпатажный дизайнер из РФ примет участие в казахстанской Неделе моды

Эпатажный дизайнер из РФ примет участие в казахстанской Неделе моды
11 Апреля 2017 13:45 271

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Генеральный директор и продюсер Kazakhstan Fashion Week Astana Ирина Байжанова рассказала о дизайнерах, которые представят свои коллекции на самой крупной в Центральной Азии Неделе моды, передает корреспондент МИА «Казинформ».


Эпатажный дизайнер из РФ примет участие в казахстанской Неделе моды

По ее словам, одним из гостей в этом году будет эпатажный дизайнер из России Игорь Гуляев.


Эпатажный дизайнер из РФ примет участие в казахстанской Неделе моды  

«Он одевает всех селебрити, его показы закрывает Филипп Киркоров. Привезти такого уровня дизайнера было непросто, он - звезда. В этом году у нас представлены два гостя из Грузии: Тико Небиеридзе и дебютирует Нани Коберидзе. Очень много грузин просятся на нашу Неделю моды, но, к сожалению, мы не можем принимать их всех, потому что мы продвигаем казахстанцев», - сказала Байжанова на пресс-конференции в Астане.


Эпатажный дизайнер из РФ примет участие в казахстанской Неделе моды

Среди казахстанских дизайнеров свою линию одежды покажут уже успешные специалисты, такие как Аида Кауменова, Samidel, Ая Бапани, Сергей Шабунин. Вместе с ними впервые свои работы представят четыре молодых бренда.


Эпатажный дизайнер из РФ примет участие в казахстанской Неделе моды

«Ия» из Астаны, бренд «Найля» - это меха, Zibroo design - они производственники, уже давно на рынке, но в прет-а-порте выходят впервые (в спортивной форме от Zibroo казахстанцы выступали на Олимпиаде в Сочи и Рио-де-Жанейро - прим. авт.). Также совершенно молодая девочка - немного страшновато, но я посмотрела ее коллекцию, в ней есть семечко, и есть, к чему расти», - поделилась Ирина Байжанова.

Кроме этого, в Астану приехали представители главной выставки коллекций одежды в Милане White Milano и журнала Vogue Italia, которые проведут мастер-классы для казахстанских дизайнеров. Главный скаут от VogueTalents выберет лучшего дизайнера, который будет приглашен в Милан.


Эпатажный дизайнер из РФ примет участие в казахстанской Неделе моды

Неделя моды Kazakhstan Fashion Week пройдет в Астане с 11 по 13 апреля. Проект с участием мировых и казахстанских дизайнеров проводится в Казахстане уже 17 лет. Ежегодно показы KFW посещают около 3 тысяч человек.


Эпатажный дизайнер из РФ примет участие в казахстанской Неделе моды  
Эпатажный дизайнер из РФ примет участие в казахстанской Неделе моды 

Ключевые слова: Астана, Культура,
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