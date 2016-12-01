ЕНПФ опроверг информацию о хищениях средств

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - ЕНПФ опубликовало официальное сообщение о приобретении облигаций ТОО «Бузгул Аурум».

«ЕНПФ, комментируя информацию по поводу приобретения облигаций ТОО «Бузгул Аурум» за счет пенсионных активов, официально заявляет, что в инвестиционном портфеле пенсионных активов нет указанных ценных бумаг. Инвестирование пенсионных активов осуществляется Национальным банком в соответствии с перечнем финансовых инструментов, разрешенных к приобретению за счет пенсионных активов, утвержденного Правительством Республики Казахстан, и лимитов инвестирования в соответствии с Декларацией», - отмечается в сообщении.

В этом можно убедиться, проанализировав инвестиционный портфель пенсионных активов ЕНПФ, который ежемесячно размещается на сайте enpf.kz и в СМИ.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось о том, что установлен факт «хищения денежных средств ЕНПФ в сумме 5 млрд тенге путем их инвестирования в облигации ТОО «Бузгул Аурум» с последующим размещением полученных средств этим эмитентом в одном из банков второго уровня. А там они сразу же были списаны в счет просроченного кредита, который получил в этом банке учредитель ТОО».